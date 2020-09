Gladbacher HTC : Das Hinspiel gegen den DSD Düsseldorf als Warnung

GHTC-Trainer Marcus Küppers Foto: Dieter Wiechmann

Hockey Der GHTC trifft am Samstag in neuer Verfolgerrolle auf den DSD Düsseldorf – in der Hinrunde gab es eine Niederlage. Die Auftaktpleite am vergangenen Wochenende nach der Coronapause stimmt Trainer Marcus Küppers jedoch zuversichtlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Knüfermann

Sebastian Folkers, Trainer des Düsseldorfer HC, hatte nach dem 2:0-Sieg seines Teams in der zweiten Hockey-Bundesliga gegen den Gladbacher HTC ein Lob für den Gegner parat. Vor allem die „sehr gute Anfangsphase“ hatte ihn beeindruckt. Die Verantwortlichen des GHTC nahmen das ähnlich wahr. „Wir können davon ausgehen, dass wir weiter sehr ernst genommen werden“, sagte Trainer Marcus Küppers. Die Auftaktpleite wollte er nicht zu hochhängen: „Auch wenn wir nicht gepunktet haben, war das ein guter Wiedereinstieg für uns. Letztlich ist nicht viel passiert, zumal die Saison noch lang ist und wir den DHC noch zweimal sehen.“

Ein Aspekt hat sich nun aber vorerst geändert: Aus dem Tabellenführer GHTC ist nach nur einer Partie ein Verfolger geworden. Für Küppers spielt das aber keine große Rolle: „Wichtig ist, dass wir in den 16 Spielen, die noch zu absolvieren sind, Konstanz zeigen und am Ende oben stehen.“

Schon am Samstag können die Gladbacher einen ersten Schritt dazu machen. Mit dem DSD Düsseldorf ist um 14 Uhr ein weiteres Team aus der Landeshauptstadt zu Gast. Der DSD hat sich ebenfalls mit einer Niederlage aus der Coronapause zurückgemeldet und setzt auf eine junge talentierte Mannschaft. Im Hinspiel kassierte der GHTC seine einzige Hinrunden-Niederlage, was Küppers nicht vergessen hat: „Wir sind aus dem Hinspiel mehr als gewarnt. Wenn wir die Leistung aus der Vorwoche auf den Platz bringen und vielleicht noch im Abschluss eine Schüppe drauflegen, dann haben wir eine gute Chance.“ Unter der Woche wurde daher im Training viel Wert auf den Torabschluss gelegt – aber nicht nur: „Wir haben viele Spielsituationen trainiert, die wir mit möglichst viel Realismus gewürzt haben. Es bringt ja nichts, wenn wir nur vom Schusskreis aufs Tor knüppeln“, sagt Küppers.

Personell ist bei den Gladbachern fast alles beim Alten. Einzig Luca Sieben, Kapitän der zweiten Mannschaft, der letzte Woche kurzfristig im Mittelfeld eingesprungen war, steht nicht zur Verfügung. Dafür könnte überraschend Marcus Funken zu seinem Saisondebüt kommen. Der Routinier hat einen neuen Job angetreten und wollte eigentlich kürzertreten, war allerdings unter der Woche voll beim Training. Ob er oder Joshua Trueson in den Kader rücken, steht noch nicht fest, wie Küppers erklärt: „Da warten wir die letzten Trainingseindrücke ab. Mit seiner Erfahrung würde es uns natürlich sehr gut tun.“