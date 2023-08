Mönchengladbach, Viersen, Erkelenz Das bietet der Regionalsport am Wochenende

Fußball: Mönchengladbach-Viersen & Kempen-Krefeld

KREISLIGA A MG-VIERSEN: DJK/VfL Giesenkirchen – ASV Süchteln II (Fr., 19.30 Uhr), Rheydter SV – Grün-Weiß Holt, SpVgg. Odenkirchen – Teutonia Kleinenbroich (beide Fr., 20 Uhr), 1. FC Viersen II - Rot-Weiß Venn (Sa., 16 Uhr), SC Rheindahlen – SpVgg. Odenkirchen II, Polizei SV M’gladbach – DJK Hehn, SF Neersbroich – SV Lürrip (alle So., 15 Uhr), Blau-Weiß Wickrathhahn – SV Schelsen (So., 15.30 Uhr)

KREISLIGA A KREFELD: Union Nettetal II - TSV Kaldenkirchen (Fr., 19.30 Uhr), SC St. Tönis II - VSF Amern II (So., 12.30 Uhr), TuS Gellep - Rhenania Hinsbeck, TIV Nettetal – VfR Fischeln II (beide So., 15 Uhr)

KREISLIGA B, Gruppe 1 MG-VIERSEN: DJK Hehn II – Victoria Mennrath II (Fr., 20 Uhr), Spfr. Neuwerk II – Rot-Weiß Hockstein (So., 12.30 Uhr), 1. Viersen III – Rot-Weiß Venn II (So., 13 Uhr), SC Viersen-Rahser – KFC Welate Roj (So., 14 Uhr), ASV Süchteln III – SC Rheindahlen II (So., 15 Uhr), Concordia Viersen – SC Broich-Peel (So., 15.15 Uhr), Blau-Weiß Meer – SC Hardt (So., 16 Uhr)

KREISLIGA B, Gruppe 2 MG: VfB Hochneukirch – Türkiyemspor M’gladbach II (Fr., 19.30 Uhr), Red Stars MG II – Rheydter SV II (So., 11 Uhr), TuS Wickrath II – Viktoria Rheydt II (So., 13 Uhr), TuS Liedberg – SV Otzenrath, SV 08 Rheydt – SF Neersbroich II, MSV M’gladbach – Germania Geistenbeck (alle So., 15 Uhr), Fortuna M’gladbach – VfB Korschenbroich, Rot-Weiß Hockstein II – Teutonia Kleinenbroich II (beide So., 15.30 Uhr)

KREISLIGA B Gruppe 1 – Kempen/Krefeld: TSF Bracht II – Concordia Lötsch (Fr., 19.30 Uhr), TuRa Brüggen II – Rhenania Hinsbeck II, SF Leuth – TSV Boisheim (beide Fr., 20 Uhr), DJK Oberkrüchten – TV Lobberich (So., 13 Uhr), TVAS Viersen – Dülkener FC, BSV Leutherheide – Fortuna Dilkrath II, SuS Schaag – TSV Kaldenkirchen (alle So., 15 Uhr), SC Waldniel II – SSV Grefrath II (So., 15.30 Uhr)

KREISPOKAL MG-VIERSEN: KFC Welate Roj – Blau-Weiß Wickrathhahn, DJK Sportfreunde Hehn – 1. FC Viersen, SF Neersbroich – Victoria Mennrath, SC Viersen-Rahser – SV Lürrip, Red Stars MG – Spfr. Neuwerk, SC Rheindahlen – ASV Süchteln (alle Mi., 19.30 Uhr), SpVgg. Odenkirchen – Rheydter SV (Mi., 20 Uhr)