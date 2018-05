Lokalsport: GHTC ist zweimal in Hamburg gefordert

Hockey Die Aufgaben Großflottbek heute und Polo Club morgen sind höchst unterschiedliche.

In Hamburg ist am Wochenende einiges los. Der Hafengeburtstag gilt als größtes Hafenfest der Welt und lockt Touristen zu Hunderttausenden an. Auch sportlich geht es in der Hansestadt - nicht nur wegen Borussias Auftritt beim Hamburger SV - spannend zu. Denn in der Zweiten Hockey-Bundesliga gastieren in SW Köln, BW Köln, dem Kahlenberger HTC und dem Gladbacher HTC alle vier Westmannschaften in der Hansestadt.