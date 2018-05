Lokalsport: GHTC fehlt im Derby gegen Köln die Abgezocktheit vor dem Tor

Hockey Das 0:0 in der Zweiten Hockey-Bundesliga bringt beide Teams nicht recht voran. Gute Nachrichten gibt es aber aus der Ersten Liga.

Nach der Schlusssirene trat Cedric Jakobi erst einmal vor Wut in die Bande - und holte sich dafür direkt einen Anpfiff seines Trainers ab. "Lässt du das bitte", sagte Marcus Reifenberg mit Nachdruck und durchaus lautstark. Sein Spieler nickte zerknirscht. Jakobis Ärger galt dem vorangegangenen Derby in der Zweiten Bundesliga, das der heimische Gladbacher HTC gegen Schwarz-Weiß Köln nicht hatte gewinnen können, wodurch er nach dem 0:0 einstweilen Tabellenvorletzter bleibt.

Über die Kanalisation des Ärgers lässt sich sicher streiten, nachvollziehbar war der Unmut der Gladbacher in jedem Fall. Immerhin hatten sie die Partie vor allem nach der Halbzeit dominiert, Köln kam nur zu wenigen gefährlichen Weitschüssen und nur zu einer Strafecke nach der Pause, die die Schwarz-Weißen auch noch kläglich liegenließen.

Auf der Gegenseite erspielten sich die Hausherren einige gute Chancen, brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Elias Trueson scheiterte kurz nach der Halbzeit am Kölner Torwart Linus Labonté, bei dem sich die Gäste nachher mehr und mehr bedanken mussten, dass sie keinen Treffer kassierten. Reihenweise parierte er die Gladbacher Versuche, unter anderem von Paul Tenckhoff, der in der 48. Minute aus der Drehung zu zentral schoss, oder von Philip Jansen (52.) und Niklas Braun (56.). Und als der GHTC kurz vor dem Ende doch noch eine Strafecke verwandelte, entschieden die Schiedsrichter auf Offensivfoul und erkannten den Treffer nicht an.