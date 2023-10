Gewaltproblem im Fußball „Schmeißt die Idioten von der Anlage“

Stettner Das ist schon ein sehr deutliches Signal, dass das von der Kommune gesetzt wird, die sich hier mit in die Verantwortung nimmt. Ich bin nicht sicher, ob das bei uns auch hilft: Wir müssten das über vier Kommunen realisieren, um keinen Flickenteppich zu haben. Und es ist auch schwierig, wirksam zu kontrollieren und durchzusetzen. Am Ende bewirkt das noch den Ehrgeiz in diesen verwirrten Köpfen, diese Platzverbote bewusst zu brechen und sich damit zu brüsten. Ich glaube vielmehr, dass wir die Mannschaften als Kollektiv in die Verantwortung nehmen müssen: Hohe Geldstrafen, Punktabzüge, Zwangsabstiege. Aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn die umfangreiche Thematisierung in den Medien der vergangenen Wochen schon dazu geführt hat, dass in den Vereinen und Mannschaften die Ursachen gefunden und beseitigt wurden. Und wir uns endlich wieder mit dem Sport befassen können, anstatt mit Abbrüchen, Beleidigungen und Körperverletzungen. Und auch hier möchte ich das Gesprächsangebot erneuern: Wenn irgendjemand Hilfe braucht oder eine Idee hat, ich bin immer erreichbar.