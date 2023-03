Härtere Strafen, Konfliktbeauftragte und die Bundesliga als Vorbild Wie der Amateurfußball mit dem Gewaltproblem umgeht

Im Kreis Mönchengladbach-Viersen zeigt sich ein ähnliches Bild: Nach Zahlen des Fußballverbands Niederrhein (FVN) gab es in der Saison 2021/22 sechs Spielabbrüche unter 1972 Partien. In den vier Spielzeiten zuvor, inklusive der Saisonabbrüche 2019/20 und 2020/21, waren es zusammen nur drei. Was ebenfalls auffällt: Insgesamt 50 „Vorkommnisse“ führt der FVN in seiner Statistik zur Vorsaison aus dem hiesigen Fußballkreis, also Fälle, in denen der Schiedsrichter im Spielberichtsbogen bei „Gibt es eine Meldung zu Gewalthandlungen und/oder Diskriminierungen?“ einen Haken setzte. In Summe galt das bei 2,54 Prozent aller Partien. Ein Höchstwert der vergangenen Jahre. In den ebenfalls komplett ausgetragenen Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 gab es in Mönchengladbach-Viersen 38 beziehungsweise 24 solcher Meldungen. Zum Vergleich: Im Kreis Grevenbroich-Neuss kam es in der Spielzeit 2021/22 zu 30 Vorfällen und fünf Spielabbrüchen – bei mehr Spielen (2534) als im Kreis von Bongartz. Weitere Zahlen konnte der Verband auf Anfrage nicht mitteilen.