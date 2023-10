Streit um Sportplatz Warum Germania Geistenbeck seinen Aschenplatz nicht loswird

Das Ende dieser ewig langen Odyssee klingt für Guido Nilgen und seine Vorstandskollegen bei Germania Geistenbeck heute noch wie ein schlechter Scherz. „Wenn wir ein Verein mit Lobby wären, dann hätten wir diesen Kunstrasen schon lange bekommen, so müssen wir weiter auf die Asche oder andere Plätze ausweichen“, sagt Nilgen. Denn 2020 saniert die Stadt lediglich den Aschenplatz, baut zwar am Rande der Anlage einen Platz mit Kunstrasen und Flutlicht – allerdings nur in Bolzplatzgröße. „Das Mini-Spielfeld ist ja top, aber vor allem für die Kinder und Jugendlichen vor Ort. Uns als Verein bringt das Feld in der Größe wenig“, sagt Oliver Welz, Kassenwart in Geistenbeck. Für den Spielbetrieb der jüngsten Altersklassen würden dem Platz drei Meter fehlen, im Trainingsbetrieb könne man den Kunstrasen lediglich nutzen, wenn die Mannschaften mal nicht vollzählig sind. „In der D-Jugend habe ich 25 Kinder, da reicht der Platz nicht für aus“, sagt Gregor Marat, Geschäftsführer und Jugendtrainer bei der FC Germania 07.