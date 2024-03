Nachfolger bereits gefunden Marco Ketelaer hört beim FV Mönchengladbach als Trainer auf

„Es gab sowohl von Vereinsseite als auch von mir Überlegungen, was man verändern kann in Bezug auf die erste Mannschaft und die Ausrichtung des Vereins“, sagt Ketelaer. Auch wenn die erste Frauenmannschaft das Aushängeschild des Vereins ist und auch bleiben soll, nimmt künftig die Nachwuchsarbeit beim FV einen größeren Stellenwert ein. Laut Ketelaer steckt in diesem Bereich großes Potenzial, was wiederum irgendwann auch der ersten Frauenmannschaft zugutekommt. Die U17 kämpft zusammen mit Fortuna Düsseldorf und dem MSV Duisburg derzeit um die Meisterschaft in der Niederrheinliga. Die U15 ist Spitzenreiter der Leistungsklasse.