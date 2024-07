Turnier des FV Mönchengladbach Schalke 04 und Bayer Leverkusen kommen in den Campus-Park

Beim Turnier im Campuspark finden die Spieler jeweils über 45 Minuten statt. Steht es nach dieser Spielzeit unentschieden, geht es direkt in ein Elfmeterschießen. Im Vorjahr traten die drei Teilnehmer jeweils gegeneinander an, Sittard holte in diesen Vergleichen die meisten Punkte und war somit Turniersieger. Da in diesem Jahr nun vier statt drei Teams am Turnier teilnehmen, gibt es zunächst zwei Halbfinalspiele, in denen der FV Mönchengladbach auf die zweite Mannschaft Schalke 04 und der MSV Duisburg auf die U19 von Bayer Leverkusen trifft. Die beiden Sieger spielen anschließend in einem Endspiel um den Turniersieg. Die beiden Verliere tragen noch ein Spiel um Platz drei aus. Der Eintritt am Campus-Park ist frei.