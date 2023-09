Heimspiel gegen OSC 04 Rheinhausen Furious Futsal will Saisonstart in Niederrheinliga vergolden

Ohne Torhüter und mit nur sieben Spielern ist Furious Futsal (FF07) am vergangenen Wochenende zum Auftakt der Futsal-Niederrheinliga beim PCF in Mülheim angetreten. Da die Mülheimer ihre erste Mannschaft aus der Regionalliga zurückgezogen hatten, war davon auszugehen, dass zumindest etliche Spieler die nunmehr neue Erste verstärken. Doch die Gastgeber traten in fast unveränderter Formation wie in der Vorsaison an. Am Ende setzte sich FF07 mit 5:4 – ein gelungener Saisonstart.