Saisonstart in der Niederrheinliga Furious Futsal kämpft weiter mit Personalproblemen

Mit einer Nachlaufzeit von gut fünf Wochen zur Fußballsaison starten am Wochenende nun auch die Futsaler in ihre neue Spielzeit. Die beiden Mannschaften von Furious Futsal 07 Mönchengladbach (FF07) treten in der Niederrheinliga respektive Landesliga an. In der Vorsaison firmierte die zweite Mannschaft noch als sogenanntes „Allstar-Team“. Denn damit sollte ein Problem des Vereins aufgefangen werden: Die Spieler kamen kaum zum Training, da sie ohnehin wussten, sie würden am Wochenende zum Einsatz kommen. Also spielten fortan nur noch die Spieler in der Niederrheinliga, die auch beim Training anwesend waren. „Alle anderen dürfen dann für die Landesliga-Vertretung spielen“, sagte der Vereinsvorsitzende Bünyamin Türkhan damals.