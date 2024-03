Aktuelle Lage bei Futsal-Klub Furious hofft auf Vereinsduell

Zumindest, was die Zukunft der Reserve betrifft, ist schon deutlich vor Ostern die Entscheidung gefallen. Erstens wird die Mannschaft um Fatlum Ahmeti weiterhin Bestandteil von FF07 bleiben. Die vorgesehene Neugründung in Grevenbroich ist somit hinfällig. Zweitens: Einem Aufstieg in die Niederrheinliga sind die Spieler nicht abgeneigt, sie wären also als zweites Team von FF07 in der Liga vertreten. Türkhan dazu: „Auch meinerseits gibt es da keine Bedenken. Wenn die Jungs die sportliche Herausforderung suchen, müssen sie auch mal gegebenenfalls mehr Niederlagen einkalkulieren.“