Rahmenterminplan für den Fußballverband Niederrhein Die wichtigsten Termine der nächsten Saison

Der FVN kehrt in der neuen Saison zu einem alten Modus zurück: Die erste Runde des Niederrheinpokals eröffnet die Spielzeit am 11. August, eine Woche später folgt der Startschuss in den Amateurligen. Die 3. Liga und die Regionalliga West sind da schon längst im Spielbetrieb unterwegs. Beim FVN-Pokal ist auch diesmal spannend, dass der Verband in seinem Rahmenterminkalender die Spieltage sonntags angesetzt hat und klar hervorhebt: „Niederrheinpokalspiele haben Vorrang vor Meisterschaftsspielen.“ Sonach sind Verbandspokalspiele während der kompletten Spielzeit am Wochenende möglich, doch auch der Werktag wird weiterhin eine Option sein. Immerhin müssen auch die Partien der Dritt- und Regionalligisten berücksichtigt werden.