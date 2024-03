Verstärkte Nachfrage, wenig Angebote Wie es um den Mädchenfußball in Gladbach steht

Insbesondere von der U12 bis zur U15 habe man beim FV guten Zulauf. Laut Röhrhoff sind es seit 2021 60 neue Mitglieder alleine im U13-Bereich. Zum Teil würden die Spielerinnen auch weite Fahrstrecken dafür in Kauf nehmen. Denn neben seinem guten Ruf profitiert der FV auch von seiner zentralen Lage am Campuspark. Andere Optionen für Mädchenfußball sind nämlich rar im Stadtgebiet. Zumal beim FV ab der U15 auch der Leistungsgedanke in höheren Spielklassen ausgeprägter ist. Entsprechend gebe es nach der U13 zwangsläufig die meisten Abgänge. Diese Spielerinnen wechseln dann häufig zu den Sportfreunden Neuwerk, dem SC Hardt oder zum TuS Liedberg im Kreis Korschenbroich – die einzigen Alternativen mit vielen Nachwuchsteams in der Umgebung. „Die Mädels in unserer Mannschaft sind sehr verstreut in Mönchengladbach, viele sind auf ihre Eltern angewiesen. Im Breitensport bleiben in Gladbach nur Neuwerk und Hardt als Möglichkeit. Wer Bock auf Fußball hat, muss weite Wege in Kauf nehmen – oder es bleiben lassen“, sagt Schipperges.