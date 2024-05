Nachwuchs-Kickerinnen sind im Finale Die U17-Borussinnen im Meisterfinale

Mit einer knappen 1:2-Niederlage musste Borussia Mönchengladbach am Samstag die Heimreise beim Tabellenführer 1. FFC Turbine Potsdam in der 2. Frauen-Bundesliga antreten. Zu ihrem zweiten Saisoneinsatz kam Tina Lingsch, die für Luisa Palmen das Tor der Mönchengladbacherinnen hütet. Erstmals in dieser Saison auf dem Platz stand dagegen Louisa Schmitz, die in der 72. Minute für Sam Drissen in die Partie kam.