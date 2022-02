Fußball-Regionalliga : Trainerwechsel bei den Borussia-Frauen

Fußball-Regionallga Christoph Schaefer gibt sein Traineramt aus persönlichen Gründen ab. Peter Hansen, Koordinator des Frauenfußballs im Verein, übernimmt vorerst die Mannschaft. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Kurzfristiger Trainerwechsel bei den Frauen von Borussia Mönchengladbach: Christoph Schaefer hat aus persönlichen Gründen sein Amt als Trainer niedergelegt. Für ihn kehrt vorübergehend Peter Hansen zurück an die Seitenlinie. Hansen verantwortete das Team bereits bis Mai 2021 als Trainer, konzentrierte sich anschließend aber auf seine Aufgabe als Koordinator der Frauen- und Mädchenabteilung im Verein. Er wird nun beide Funktionen übergangsweise in Personalunion ausüben.

Parallel läuft bereits die Suche nach einem neuen Trainer. Einen Schnellschuss schließt Hansen trotz der vakanten Stelle allerdings aus. „Ich möchte, dass es für die Mädels so weitergeht wie bisher. Ich möchte keinen neuen Trainer, der jetzt auf einmal alles verändert. Das macht keinen Sinn“, sagt Hansen, der in Besitz der DFB-Fußball-Lehrer-Lizenz ist. Für ihn ist wichtig, dass der zukünftige neue Trainer die Philosophie der Frauen- und Mädchenabteilung mitträgt.

Trotz des aktuell guten Tabellenplatzes will Hansen von einem möglichen Aufstieg weiterhin nicht reden. „Für uns geht es darum, die gute Hinrunde zu bestätigen. Wir wollen uns weiterentwickeln und besser werden“, sagt Hansen mit Blick auf die Rückrunde. Mittelfristig soll der Weg laut ihm aber schon zurück in Liga zwei führen.

Am vergangenen Sonntag gab es einen 2:1-Testspielerfolg bei der SG 99 Andernach, die immerhin auf Platz acht der 2. Frauen-Bundesliga liegt. „Das war ein sehr ordentlicher Auftritt“, sagt Hansen und fügt an: „Wir haben das umgesetzt, was wir wollten. Jetzt gilt es, die Leistung, die wir gegen Andernach gezeigt haben, in den nächsten Spielen wieder auf den Platz zu bringen.“ Die Tore für Mönchengladbach erzielten Paula Petri und Sarah Abu Sabbah.

Am Mittwoch, 19:15 Uhr, steht für Hansen in einem weiteren Testspiel das Derby beim FV Mönchengladbach an. Der FV führt die Tabelle der Niederrheinliga mit drei Punkten Vorsprung vor Borussias zweiter Frauenmannschaft an. Bereits im Sommer trafen beiden Mannschaft in der Vorbereitung aufeinander. Damals gewann Borussia deutlich mit 5:0.