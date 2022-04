Teutonia Kleinenbroich : Mit Rumpftruppe chancenlos

Eine Szene aus dem Hinspiel, als Teutonia das Heimspiel gegen den Holzheimer SG mit 2:6 verlor. Foto: Stefan Büntig

Fußball-landesliga Der Abstieg in die Bezirksliga ist für Teutonia Kleinenbroich kaum noch zu verhindern. Personell arg gebeutelt hält das Team gegen Holzheim lange dagegen, verliert am Ende aber dennoch mit 0:3 und kassiert die 15. Saisonniederlage.

Der SC Teutonia hat zwar auch sein Auswärtsspiel bei der Holzheimer SG mit 0:3 (0:1) verloren, scheint sich aber mit erhobenem Haupt aus der Landesliga verabschieden zu wollen. Personell war die Elf von Trainer Norbert Müller am Freitagabend arg gebeutelt: Gerade einmal 14 Spieler umfasste der Kader der Kleinenbroicher. Im Tor stand erneut der reaktivierte Sebastian Schmitz, aus der zweiten Mannschaft nahm Robin Stoffer auf der Bank Platz. Dementsprechend konnte das Motto nur Schadensbegrenzung lauten – was am Ende auch einigermaßen gelang.

Die Kleinenbroicher zogen sich defensiv von Anfang an tief in die eigene Hälfte zurück und agierten mit einer 6-3-1-Formation. Für die Gäste war es somit nicht einfach, Lücken zu finden. Dennoch gelang das frühe 1:0 durch Yannick Joosten aus kurzer Distanz bereits in der 11. Minute. Bei diesem einen Treffer blieb es bis zur Halbzeit, da sich Kleinenbroich mit viel Einsatz gegen starke Holzheimer wehrte und solide verteidigte.

Kurz nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren allerdings erneut das Kleinenbroicher Bollwerk knacken: Nach Zuspiel von Joosten in den Lauf von Paul Wolfs (51.) traf dieser mit einem Schuss in die lange Ecke zum 2:0. Kleinenbroich gab sich keinesfalls geschlagen, lauerte auf Konter und wäre durch Sebastian Thomassen (53.) beinahe zum Anschlusstreffer gekommen. Doch auch Holzheim hatte durch Joosten (66.) und Riku Tome (68.) gute Einschussmöglichkeiten. Letztgenannter scheiterte jedoch an Torwart Schmitz, Joosten traf nach einer Ecke per Kopf nur die Latte. Als Joosten in der 84. Minute dann doch traf und auf 3:0 erhöhte, war das Spiel jedoch gelaufen. Es war zugleich die 15. Saisonniederlage im 19. Spiel für den SC Teutonia Kleinenbroich in der aktuellen Saison.

Der Rückstand mit 16 Punkten auf das rettende Ufer erscheint für Kleinenbroich mittlerweile aussichtslos – auch da die Mannschaft Woche für Woche mit einer anderen Aufstellung auflaufen muss. Trotzdem lässt sich das Team nicht hängen. Der Gang in die Bezirksliga ist inzwischen aber wohl unausweichlich.