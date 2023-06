Über 700 Zuschauer in Giesenkirchen 1. FC und FV Mönchengladbach dominieren die Stadtmeisterschaften

Auch in den beiden darunterliegenden Altersklassen jubelten die Jungs in Blau-Gelb. Bei den B-Junioren stand es am Ende 3:0 für den 1. FC Mönchengladbach gegen den Polizei SV, auch die C-Junioren aus dem Westend, die zuletzt in der Regionalliga-Aufstiegsrelegation gegen Rot-Weiss Essen den Kürzeren zogen, gewannen die Stadtmeisterschaft im Endspiel gegen DJK/VfL Giesenkirchen mit 3:0.