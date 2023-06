FVN gibt Staffeleinteilungen bekannt So sehen die Landes- und Bezirksligen 2023/2024 aus

In Gruppe 1 treffen sich damit die Teams aus den drei Bergischen Kreisen Wuppertal, Solingen und Remscheid mit den fünf Mannschaften aus Düsseldorf, drei aus dem Kreis Grevenbroich-Neuss, drei aus dem Kreis Mönchengladbach-Viersen und zwei aus dem Kreis Kempen-Krefeld, die Teams kommen also aus sieben Kreisen und sind, wenn man so will, die Süd-Gruppe.