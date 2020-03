Fußball : Finanzielle Folgen für Amateurvereine in der Corona-Pause

Finanzielle Folgen für Amateurvereine in der Corona-Pause

Auch beim FC Wegberg-Beeck steht der Spielbetrieb still (Archivfoto). Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Fußball Auch kleinere Klubs müssen durch fehlende Einnahmen bei Heimspielen auf größere Geldbeträge verzichten und eine Durststrecke überbrücken.

Seit das Coronavirus den Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga auf unbestimmte Zeit lahmgelegt hat, wird darüber diskutiert, wie hart der Ausfall des Spielbetriebs die Profiklubs wirtschaftlich treffen wird. Sogar Insolvenzen werden aufgrund der fehlenden befürchtet bei kleineren Vereinen befürchtet. Doch auch für viele Amateurklubs sind die Einnahmen aus den Heimspielen wichtig. Eintrittsgelder und Geld aus dem Verkauf von Speisen und Getränken sind Teil des Saisonbudgets. Wir haben uns in der Region umgehört, mit welchen Sorgen sich Vereine herumschlagen.

Recht gelassen beurteilt die lange Zwangspause unter dem wirtschaftlichen Aspekt allerdings Thomas Klingen, Geschäftsführer des Mittelrheinliga-Tabellenführers FC Wegberg-Beeck: „Umgekehrt entfallen durch die Spielausfälle auch Schiedsrichterkosten und Punkteprämien für die Mannschaft. So dramatisch ist das also nicht.“ Auf unbestimmte Zeit verschoben wurde zudem die für den 17. April terminierte Jahreshauptversammlung, in der der Nachfolger des verstorbenen Vorsitzenden Günter Stroinski gewählt werden sollte. Etwas anders sieht das Dirk Riether, Abteilungsleiter des Oberligisten SC Union Nettetal. Denn es gehe ja nicht um die erste Mannschaft, auch bei den zahlreichen Jugendspielen auf der Anlage werde viel verzehrt. „Da geht uns ein hoher vierstelliger Betrag im Monat verloren“, sagt Riether. Gleichzeitig gebe es eine festangestellte Kraft und geringfügig Beschäftigte im Vereinsheim. Doch er gibt Entwarnung: „Die Einbußen tun weh, stellt uns aber nicht vor existenzielle Probleme.“