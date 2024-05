Spielabbrüche und grenzwertige Anreisen So hat das Unwetter den Amateurfußball getroffen

Blitze überall am Himmel, lautstarker Donner, heftige Regen- und teilweise Hagelschauer: Schon am Mittwoch, aber vor allem am Donnerstag zogen Unwetter über die Städte am Niederrhein – blöd, dass ausgerechnet an diesen beiden Tagen auch vielerorts Fußballspiele angesetzt waren. Denn im Schlussspurt der Saison hatten die Verbände noch eine Englische Woche terminiert. Doch an Spielbetrieb war auf den meisten Fußballplätzen an den vergangenen beiden Tagen nicht zu denken: Einige Partien wurden erst gar nicht angepfiffen, andere wiederum nach kurzer Zeit wieder abgebrochen.