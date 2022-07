Bilder aus Mönchengladbach, Viersen und Heinsberg : So emotional war die Fußballsaison 2021/2022

Fussball Nach zwei coronabedingt abgebrochenen Spielzeiten konnte die Fußball-Saison 2021/2022 endlich wieder sportlich zu Ende gebracht werden. Für viele Vereine der Region, aus den Kreisen Mönchengladbach-Viersen und Heinsberg, war es eine emotionale Saison – mit Höhen und Tiefen. Das sind die schönsten Bilder.

Hinzu kommen viele weitere Momente, die diese nun abgelaufene Spielzeit in der Region besonders gemacht haben: So beispielsweise das Kreispokal-Finale in Mönchengladbach-Viersen, die Rekordsaison in der Oberliga vom SC Union Nettetal oder auch der letzte Auftritt des FC Wegberg-Beeck in der Regionalliga beim späteren Meister Rot-Weiß Essen – vor knapp 12.000 Zuschauern an der Hafenstraße.