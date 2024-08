Paukenschlag beim Landesligisten Nach nur einem Monat: Simon Sommer nimmt als Trainer des 1. FC Viersen seinen Hut

Doch mit der sportlichen Situation hat die Entscheidung nichts zu tun, wie Sommer erklärt. „Es hat sich in kurzer Zeit herauskristallisiert, dass die sportliche Führung und ich in vielen Themen unterschiedlicher Auffassung sind. Das passiert im Fußball und ist völlig normal, jedoch hatte ich das Gefühl, dass wir da einfach in Zukunft nicht zueinander finden“, verrät der Ex-Odenkirchener den Grund für seinen Entschluss. „Daher bin ich nach reifer Überlegung dazu gekommen, die Reißleine frühzeitig zu ziehen. Es gibt von meiner Seite kein böses Blut, im Gegenteil, ich wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft“, so Sommer.