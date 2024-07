Überzeugender Testspiel-Sieg gegen Schelsen Neuwerk zeigt sich in guter Frühform

Der Bezirksligist Sportfreunde Neuwerk besiegte den A-Ligisten SV Schelsen am Sonntag mit 6:0 (3:0). Während sich die Neuwerker seit dem 4. Juli im Training befinden und bereits einen Test gegen Neersbroich (2:2) bestritten, hatte Schelsens Trainer Christian Niebel vor dem Spiel erst viermal mit seinen Jungs trainieren können. Doch der A-Ligist zeigte zunächst wenig Respekt vor dem Bezirksligisten und hätte auch in Führung gehen können. Doch das von Dony Karaca gut eingestellte Team zeigte von nun an, wer der Klassenhöhere ist. So presste Neuwerk dermaßen stark, dass Schelsen den Ball hergeben musste. Mit kurzen Pässen ging es in den SVS-Strafraum, wo Emmanuel Adu zum 1:0 vollendete (19.).