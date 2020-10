Fußball : Hardt scheitert mutig, aber chancenlos gegen Meerbusch

Fußball Der Bezirksligist zeigt einen couragierten Auftritt in der ersten Runde des Niederrheinpokals, am Ende setzt sich jedoch die reifere Mannschaft aus Meerbusch durch.

Ausnahmen gibt es trotzdem manchmal. Und auch der SC Hardt hatte seine Hoffnungen: In der diesjährigen ersten Runde wartete der Oberligist TSV Meerbusch , derzeit auf Platz 14 der dortigen Tabelle. „Solche Teams sind uns natürlich voraus. Wir werden uns aber so teuer wie möglich verkaufen, vielleicht gelingt ja die Überraschung“, sagte Hardts Erster Vorsitzender Ingo Hommen im Vorfeld.

Trotz des Rückstands spielten die Hardter in der Folge allerdings noch einmal groß auf. Regelmäßig griffen sie das Gästetor an. Das brachte nach 60 Minuten immerhin den Treffer zum 1:3 durch el-Awir ein. Mehr war jedoch nicht drin, im Gegenteil: Meerbusch setzte in der 67. Minute noch einen drauf. Ein abgefälschter Schuss von Arton Tolaj war für Philipp Beckers unerreichbar, Meerbusch stellte damit den alten Abstand wieder her und brachte das 4:1 über die Zeit.