Aufsteiger startet Sonntag in die Regionalliga : FV Mönchengladbach dreht an den „letzten Stellschrauben“

Fußball-Regionalliga Vor dem Start der Frauen-Regionalliga am Wochenende hat Aufsteiger FV Mönchengladbach gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard getestet. Trotz der deutlichen 1:5-Pleite war Coach Marco Ketelaer zufrieden mit der Leistung seines Teams.

Der FV startete im letzten Vorbereitungsspiel neben Torhüterin Michelle Wassenhoven mit einer Viererabwehrkette von links gesehen mit Patricia Sous, Carolin Baaken, Monique Resech und Kiana Paulußen. Im Mittelfeld agierten Narjiss Ahamad, Christina Franken, Alina Eick und Flaka Aslanaj in einer Rautenformation. Kristina Birmes und Kyra Densing bildeten das Sturm-Duo. Sittard spielte in den ersten 60 Minuten des Spiels in Bestbesetzung und leistungstechnisch am Limit. Der Regionalligist erarbeitete sich im ersten Durchgang einige Konterchancen, die aber letztendlich nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Sittard zeigte sich dagegen effektiver und ging folgerichtig mit 2:0 in Führung, ehe Alina Eick per Kopf nach einer Ecke durch Christina Franken den 1:2-Anschlusstreffer erzielen konnte. Bis zur Pause erhöhten die Niederländerinnen allerdings auf 1:4, ehe bei beiden Mannschaften im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit einmal kräftig durchgewechselt wurde.

Der FV Mönchengladbach verkaufte sich auch im zweiten Durchgang gut, konnte aber den fünften Treffer für Fortuna Sittard zum 1:5-Endstand nicht mehr verhindern. „Auf dem Niveau wird jeder noch so kleine Fehler bestraft. Da müssen wir in jeder Aktion fokussiert sein“, so Ketelaer. „Wir haben aus dem Spiel noch einige Erkenntnisse gewinnen können und werden in der Woche noch an den letzten Stellschrauben drehen, dann sollten wir gut vorbereiten sein“, zeigte sich der FV-Coach positiv gestimmt, was den Ligastart am Sonntag gegen den 1. FFC Recklinghausen angeht. Anstoß ist um 13 Uhr im Campuspark.