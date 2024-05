Erfolg gegen Lürrip Odenkirchen feiert Bezirksliga-Aufstieg mit Sieg im Topspiel

Schon vor Beginn der Nachspielzeit wurden an der Odenkirchener Ersatzbank die Aufstiegsshirts verteilt. Denn mit 4:1 war die Begegnung zu diesem Zeitpunkt zugunsten der Heimmannschaft entschieden – gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Bezirksliga nach zwei Jahren in der Kreisliga. Grundsätzlich kann man die Spielplanplaner rückwirkend nur beglückwünschen: Die beiden Über-Mannschaften dieser A-Liga-Saison bei sonnigem Frühlingswetter im direkten Duell um den Aufstieg am vorletzten Spieltag – das lockte über 1000 Zuschauer am Samstagabend auf die Anlage an der Bellermühle. „Auf dieses Spiel kann sich ganz Gladbach freuen“, sagte Odenkirchens Trainer Simon Sommer bereits im Vorfeld. Zwischen Odenkirchen und Lürrip ging es um Meisterschaft und Aufstieg.