Fußball-Oberligist vor Spiel gegen Mülheim Die Rückrunde „vergolden“

Trotz der unterschiedlichen Ausgangslagen wird es kein einfaches Spiel für die Nettetaler werden, dem ist sich auch Nettetals Trainer bewusst. Die Mülheimer brauchen die Punkte im Abstiegskampf am Sonntag dringend. In einem intensiven Hinspiel gewann der SCU im September übrigens mit 2:1. Für Nettetal bietet sich im Rückspiel nun die Chance, den Abstand auf Mülheim weiter zu vergrößern und den Mittelfeldplatz damit zu festigen. Derzeit beträgt der Vorsprung auf den Tabellenletzten acht Punkte. „Ich erwarte einen unangenehmen Gegner, gegen den wir vom ersten Moment dagegenhalten müssen. Wir haben das Ziel zu gewinnen. Für uns ist dieses Spiel eine Chance, die wir nutzen wollen“, erklärt Schwan, der mit seiner Mannschaft genau so auftreten will, wie in den letzten beiden Ligaspielen. „Wenn uns das gelingt, haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, wieder zu punkten. Wenn nicht, erwartet uns mit Mülheim ein Gegner, der uns maximal fordern wird“, ist sich der Coach sicher.