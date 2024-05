Gegen Kleve erneut kein Gegentor für Union Nullnummer unter Frühsommerhitze am 1. Mai

Nach einem torlosen ersten Durchgang endete auch der zweite Durchgang torlos. Chancen gab es dabei auf beiden Seiten. So hatte Kaies Alaisame (70.) kurz nach seiner Einwechslung die Führung auf dem Fuß. Nach einem Steckpass von Winkens blieb Alaisame im Strafraum jedoch an Abwehrspieler Philipp Divis hängen. In der Schlussphase hatten die Nettetaler dann aber auch Glück. Als Hasan Akcakaya (82.) auf der rechten Seite den bereits am Boden liegenden Leupers überwand, streifte sein Schuss jedoch nur das Außennetz. Nachdem die Klever den Ball im Anschluss an eine Ecke nicht klären konnten, versuchte es Maximilian Köhler mit einem Schuss von der linken Seite. Jedoch landete der Ball genau in den Armen von Taner. Auch die fünfminütige Nachspielzeit brachte keinen Treffer in der Partie, sodass es am Ende beim 0:0 blieb.