Oberligist schlägt Velbert 3:0 Wichtiger Auswärtssieg für Nettetal

Die Mannschaftsleistung der Nettetaler dann in Halbzeit zwei bärenstark. Die Nettetaler erspielten sich in der Folge gute Gelegenheiten. In der 54. Minute gab es dann drei Eckbälle in Folge für Nettetal. Die dritte Ecke führte dann schließlich zum Torerfolg, als Gero Wolters am langen Pfosten per Direktabnahme den Ball zum 2:0 über die Linie brachte. Die Nettetaler übernahmen nun die volle Kontrolle über das Spiel. Zehn Minuten später fiel dann die Vorentscheidung, als Winkens (64.) sich ein Herz fasste und den Ball aus 25 Metern in den Winkel zum 3:0 hämmerte. Im weiteren Spielverlauf ließen die Nettetaler dann nichts mehr anbrennen und brachten die Führung sicher über die Zeit. Wenige Augenblicke vor dem Ende der regulären Spielzeit zückte Jan Weßels dann Rot, als Velberts Alex Fagasinski (88.) nach einer eigenen Freistoßentscheidung abwinkte und dabei unabsichtlich den Schiedsrichter an der Schulter traf.