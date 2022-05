Außenspieler mit viel Tempo aus Viersen : Union Nettetal präsentiert vor Kray-Spiel den nächsten Neuzugang

Union-Neuzugang Morten Heffungs kommt aus Viersen. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Nach der bitteren Niederlage gegen Niederwenigern muss Nettetal-Coach Andreas Schwan aufgrund der vielen gesperrten Spieler bei seiner Kaderplanung für das Spiel gegen den FC Kray kreativ werden. Derweil steht der nächste Neuzugang für die kommende Saison fest.

Für den SC Union Nettetal steht der Saisonendspurt an. Im ersten von fünf Heimspielen in Serie bekommen es die Nettetaler am Sonntag mit dem FC Kray zu tun. Für diese Partie muss Coach Andreas Schwan fast das halbe Team umbauen. Denn bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Niederwenigern kassierten Pascal Schellhammer und Leonard Lekaj jeweils die Rote Karte. Beide wurden mit einer vierwöchigen Sperre belegt. Aufgrund ihrer fünften Gelben Karte fehlen zudem Robin Wolf und Leon Falter.

„Wir werden gegen Kray personell mit einer Mannschaft spielen, mit der wir im bisherigen Saisonverlauf noch nie gespielt haben“, sagt Schwan und hält dabei auch einen Systemwechsel für möglich. Die Mannschaft dürfte sich aufgrund der nicht vorhanden Alternativen fast von alleine aufstellen. Immerhin kehrt der zuletzt erkrankte Drilon Istrefi wieder zurück in die Mannschaft. Ob der talentierte Rabjon Goga sein Startelfdebüt feiern darf, ließ Schwan noch offen. Goga ist noch für die A-Jugend des Vereins spielberechtigt und soll am Sonntagvormittag auch im Topspiel der U19 gegen JSG St. Tönis zum Einsatz kommen. Der älteste Juniorenjahrgang kämpft noch um den Aufstieg in die Niederrheinliga. „Rabjon ist da natürlich ein Schlüsselspieler, den wir daher wieder abstellen werden“, erklärt Nettetals Trainer.

Trotz des personellen Aderlasses wollen die Nettetaler möglichst schnell die 40-Punkte-Marke knacken, damit der vorzeitige Klassenerhalt auch rechnerisch immer wahrscheinlicher wird. Für Trainer Schwan ist es wichtig, dass seine Mannschaft gegen Kray eine Reaktion zeigt. Zuletzt besiegte das Team von Coach Damian Apfeld den TV Jahn-Hiesfeld deutlich mit 5:0. „Kray kommt mit einer guten Form und einer großen Euphorie zu uns. Es wird für uns ein schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner. Wir müssen im Vergleich zum Auswärtsspiel in Niederwenigern wieder über 90 Minuten eine andere Körpersprache und Einstellung auf den Platz bringen. Ich erwarte von der Mannschaft, dass wir das Herz in die Hand nehmen und Vollgas in jede Aktion bringen“, fordert Schwan. Kray liegt derzeit sechs Punkte hinter Nettetal, das mit 38 Punkten Platz zwei in der Abstiegsrunde belegt.