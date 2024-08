Luka Drca aus Bosnien und Herzegowina Nettetal verpflichtet Spieler mit „Zweitliga-Erfahrung“

Der gelernte Innenverteidiger stammt aus Banja Luka, einer Stadt im Norden von Bosnien und Herzegowina. Bis vor kurzem lief er dort noch für OFK Spartak 2013 auf. Seine Vita ist dabei durchaus interessant. Für den Zweitligisten FC Krupa spielte Drca nämlich in der U17 und U19 jeweils in der höchsten Juniorenspielklasse des Landes. Zudem gehörte er auch in zwei Spielen dem Profiteam des Vereins an. Während er am 24. September 2022 gegen FK Slavija Sarajevo ohne Einsatz im Kader war, stand er am 29. April 2023 beim 4:0-Erfolg gegen FK Tekstilac Derventa ab der 59. Minute auf dem Feld.