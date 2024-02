Oberligist Nettetal holt Remis Punkt gewonnen statt Sieg verpasst

Eine knappe Viertelstunde später dann eine knifflige Szene. Nachdem Pöhler den Ball auf Falter durchgesteckt hatte, ertönte der Abseitspfiff von Schiedsrichter Can Güzel. Im direkten Gegenzug brachte dann Essens Neuzugang Nico Lucas (68.) mit einem sehenswerten Tor seine Mannschaft in Front und traf zum 2:1. Die Nettetaler steckten in der Schlussphase aber keinesfalls auf. Trainer Schwan zog von der Bank dabei alle Register. So feierte der USA-Rückkehrer und kopfballstarke Gero Wolters in den Schlussminuten sein Debüt in der Oberliga. Nach längerer Verletzungspause verdiente sich nach einer guten Vorbereitung auch Petar Popovic seinen Einsatz.