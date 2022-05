Altersdurchschnitt von 21 Jahren : SC Union Nettetal gewinnt mit der jüngsten Mannschaft der Oberliga

Fußball-Oberliga Mit der jüngsten Startelf der gesamten Oberliga hat der SC Union Nettetal am Sonntag den FSV Duisburg empfangen und die Gäste verdient mit 2:1 geschlagen. Damit springen die jungen Wilden von Coach Andreas Schwan auf den ersten Platz der Abstiegsrunde.

Doch die jungen Wilden machten ihre Sache gut. Gleich zu Beginn legten die Nettetaler mit zwei Toren vor. Ein langgeschlagener Ball von Nico Zitze aus dem eigenen Strafraum bis auf Höhe des Gästestrafraums sorgte für die 1:0-Führung. Vorne lauerte zunächst Niklas Götte, der allerdings von Duisburgs Robin Riebling clever abgeschirmt wurde. Der aus dem Tor herauseilende Seiya Ihara leistete sich dann einen folgenschweren Patzer und traf den Ball nicht richtig. Der Ball landete so bei Ahmetilhan Yavuz (7.), der sich die Gelegenheit nicht entgehen ließen und im achten Spiel der Abstiegsrunde bereits seinen neunten Treffer erzielte. Nur wenige Spielminuten kam es noch besser für den SCU, als Leon Falter (10.) nach Zuspiel von Yavuz mit seinem bereits 16. Saisontreffer auf 2:0 erhöhen konnte. In der Folge verpassten es die Nettetaler abermals frühzeitig für die Vorentscheidung zu sorgen. Zunächst landete der Kopfball von Yavuz (13.) nach einer Ecke von Drilon Istrefi nur knapp über dem Gehäuse der Duisburger. Kurz vor der Pause hätte Falter dann das 3:0 erzielen müssen, doch scheiterte frei vor Gästekeeper Ihara. Und so blieben die Duisburger weiterhin im Spiel. In der Nachspielzeit konnten die Nettetaler einen Ball auf Höhe des Strafraums nicht klären, stattdessen landete das Leder bei Ota Sakaki (45.+2), der für den 1:2-Anschlusstreffer sorgte.