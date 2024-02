Oberligist strauchelt bei Abstiegskandidat Union Nettetal enttäuscht durchweg

Am kommenden Sonntag steht für die Schwan-Elf nun das Duell gegen den Tabellenzweiten Ratingen 04/19. Hier muss eine deutliche Leistungssteigerung her, will man dann wieder Punkte im Heimspiel einfahren. Das Hinspiel ging mit 0:4 klar an die Ratinger. Anstoß der Partie ist um 15.15 Uhr im Stadion an der Lobbericher Straße.