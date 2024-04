Teammanager verlässt Oberligisten Union Nettetal verliert ihren Kaderarchitekten

Union Nettetal hat sich fest auf der Landkarte der Oberliga etabliert und spielt aktuell die sechste Saison in Folge in der höchsten Verbandsspielklasse. Einen Großteil dieser Zeit geht auch Khaled Daftari als derzeitiger Teammanager den gemeinsamen Weg den Seeendstädter. Doch im Sommer verlässt Daftari den Verein. „Ich bin beruflich mittlerweile für den Vertrieb in der EMEA Region zuständig und daher viel unterwegs. Wenn man die Aufgabe in Nettetal richtig machen will, ist es ebenfalls sehr zeitintensiv. Vom Zeitmanagement passt es einfach nicht mehr“, sagt Daftari. Außerdem möchte er zukünftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. „Ich habe mich in Nettetal immer wohl gefühlt. Es ist ein sehr gut geführter Verein mit guten Leuten und vielen helfenden Händen. Ich werde auf jeden Fall Fan bleiben“, so Daftari weiter.