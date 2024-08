Oberliga-Auftakt am Freitag gegen Meerbusch So geht Union Nettetal in die neue Saison

„Für uns besteht der Reiz darin, sich genau mit solchen Mannschaften zu messen und die Saison mit unseren Möglichkeiten maximal erfolgreich zu bestreiten. Wir werden daher als Team alles in die Waagschale werfen und uns nicht verstecken“, stellt SCU-Coach Schwan klar. Die Nettetaler haben es in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass man das Zeug dazu hat, gegen die Liga-Schwergewichte zu bestehen. So feierten die Nettetaler in der vergangenen Saison etwa einen 3:1-Heimerfolg über den KFC Uerdingen, der in dieser Saison in der Regionalliga an den Start geht.