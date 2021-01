Fußball in der Region : Oberliga soll nach der Hinrunde gewertet werden

Fußball in der Region

Fußball Vertreter der Oberliga-Klubs haben gemeinsam mit den Verantwortlichen des Fußballverbandes Niederrhein über die Fortführung der Saison beratschlagt. Der Re-Start ist anvisiert für den 11. April. Doch noch gibt es viele Unwägbarkeiten.

Die Hinrunde in der Oberliga Niederrhein soll zu Ende gespielt werden. Das ist das Meinungsbild, das sich die Verantwortlichen des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) in einer Videoschalte mit den Vereinen am Dienstagabend einholten. Die Mehrheit plädierte dabei für das Modell, dass die Hinrunde bis Ende Juni 2021 komplett gespielt werden soll. Bei 50 Prozent der zu absolvierenden Spiele würde es nämlich zu einer Wertung mit Auf- und Absteiger der aktuellen Spielzeit kommen. Zu einem Saisonabbruch wird es derweil nicht kommen. Ebenfalls vom Tisch ist das Szenario, die Saison über den 30. Juni hinaus zu verlängern.