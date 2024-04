Union Nettetal will Tatsachen schaffen Der sichere Klassenerhalt soll jetzt her

„Wir müssen defensiv einfach wieder besser stehen und mit voller Spannung in allen Mannschaftsteilen verteidigen“, fordert Schwan. Kam seine Mannschaft in drei Spielen mit nur einem Gegentor aus, waren es in Frintrop vier an der Zahl. „Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die sich wahrscheinlich genau wie Frintrop mit allem wehren wird und uns im Kampf um den Klassenerhalt maximal fordern wird. Für uns ist wichtig, dass wir vom Kopf her da sind und wir dieses Spiel annehmen. Wir müssen Ordnung und Stabilität in unser Spiel hineinbekommen und letztendlich auch das Ziel haben, in Hamborn zu punkten“, so der SCU-Coach.