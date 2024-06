Union verliert zu Abschluss in Sonsbeck Co-Trainer Lutz Krienen übernimmt ein letztes Mal

Die Nettetaler gaben sich zwar weiterhin nicht geschlagen, doch es fehlte ihnen an der nötigen Durchschlagskraft. Sonsbeck dagegen beschränkte sich auf das Verteidigen und lauerte auf Konter. Am Ende blieb es beim 2:0. Bitter neben dem Ergebnis ist auch die fünfte Gelbe Karte an Pascal Schellhammer, der den Nettetalern damit am ersten Spieltag der kommenden Saison fehlen wird. Die Nettetaler können nun auf eine weitere gute Oberligasaison zurückblicken, in der man erneut einen Schritt nach vorne gemacht hat