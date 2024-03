Union Nettetal muss gewinnen Unter Zugzwang gegen ein Topteam

Personell steht hinter dem flinken Offensivspieler Leon Falter ein Fragezeichen. Der 22-Jährige fehlte bereits in Mülheim und ist aktuell immer noch krank. Erfreulich aus Sicht der Nettetaler ist dagegen die Nachricht, dass Phillip Spickenbaum elf Tage nach seiner Kahnbeinbruch-OP am Dienstag mit einer Schiene das Training wiederaufnehmen konnte. Mit gleicher Verletzung ist Florian Heise dagegen seit zweieinhalb Monaten außer Gefecht. Anstoß der Partie am Sonntag ist um 15:30 im Stadion an der Lobbericher Straße.