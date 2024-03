Oberligist zeigt sich wiedererstarkt Nettetal schlägt stark gegen Büderich zurück

Gegen die Mannschaft der Stunde fanden die Hausherren gut ins Spiel. Bereits zu Beginn gab es eine Doppelchance durch Kaies Alaisame (10., 12.). Zuerst scheiterte Alaisame nach einem Steckpass am Büdericher Torwart Justin Möllering. Beim zweiten Versuch knallte der Ball nach Zuspiel durch Leon Falter an den linken Innenpfosten. Weiter ging es mit einer Großchance in der 26. Minute. Nach einem langen Ball setzte der aufgerückte Leonard Lekaj das Spielgerät knapp links am Tor vorbei. In der Folge hatten die Nettetaler allerdings auch Glück, weil Büderich zweimal per Kopfball „nur“ die Latte traf.