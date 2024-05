Nettetal will Sieg zum Saisonabschluss Und jetzt die beste Oberliga-Saison der Geschichte sichern

Ausgebildet wurde Popova in der Jugend beim 1. FC Mönchengladbach, SV Straelen und beim ASV Süchteln. Dort spielte er jeweils mindestens in der Sonderliga oder Grenzlandliga. Bereits als A-Jugendlicher in Süchten durfte er sein Können in der Landesliga unter Beweis stellen. Nun folgt der nächste Schritt in seiner Laufbahn, der Wechsel in die Oberliga. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, die hier in Nettetal auf mich wartet und dass ich mich zukünftig in der Oberliga beweisen darf. Der Verein setzt auf junge Spieler. Ich hoffe, dass ich dem Verein auch helfen kann und ich meine Einsatzzeiten bekomme“, sagt Popova.