Last-Minute-Ausgleich für Union Nettetal Ein Remis, das sich wie eine Niederlage anfühlt

Nach dem Seitenwechsel kamen die Unioner gut aus der Kabine. In der 53. Minute hätte es nach Foulspiel an Peer Winkens, der am Fuß getroffen wurde, im Strafraum Elfmeter geben müssen, doch der Pfiff der erfahrenden Oberligaschiedsrichter Daniel Schierok blieb aus. Angestachelt davon gab der SCU nun jetzt noch mehr Gas. Die Mannschaft wurde in der Phase zunehmend stärker. Vor allem bei den eigenen Standards war man immer wieder gefährlich. Als Lekaj aus dem Halbfeld den Ball in Richtung Strafraum schlug, traf Winkens (62.) mit seinem ersten Saisontreffer zur 2:1-Führung. Auch in der Folgezeit waren die Nettetaler weiterhin die bessere Mannschaft in Durchgang zwei. In der Schlussphase des Spiels verpasste die Mannschaft es allerdings, für die Vorentscheidung zu sorgen. Trotz zweier guter Kontermöglichkeiten über Ilyas Vöpel (79., 90.) blieb den Nettetalern ein dritter Treffer verwehrt. Hilden warf in den Schlussminuten alles nach vorne. In der Nachspielzeit fiel dann der bittere Gegentreffer. Nach einer Ecke der Hildener wurde Pascal Schellhammer der Ball an den Arm geschossen, der etwas vom Körper abgespreizt war. Den fälligen Handelfmeter verwandelte Patrick Percoco (90.+4) zum 2:2-Endstand.