Saisonbilanz SC Union Nettetal Das Kollektiv ist der Star

Der SC Union Nettetal hat sein Saisonziel erneut erreicht und das gegen starke Konkurrenten. „Der Klassenerhalt in der Oberliga ist keine Selbstverständlichkeit, weil wir hier in Nettetal sicherlich auch an Grenzen stoßen. Aufgrund der geografischen Lage können wir nur auf einen gewissen Teil an Spielern zurückgreifen. Zudem ist unser finanzieller Etat im Vergleich zu anderen Mannschaften in der Liga gering. Das machen wir uns aber seit Jahren zur Chance und haben daraus unsere eigene DNA entwickelt“, erklärt Trainer Andreas Schwan. Für die Verantwortlichen gilt es daher, Jahr für Jahr die Philosophie zu überprüfen und ein Stück weit auch kreativ zu sein. Rückblickend lässt sich festhalten, dass diese Philosophie von Erfolg gekrönt ist und man schon ins siebte Jahr in der höchsten Verbandsspielklasse gehen wird. Die Nettetaler behaupteten sich erneut in der Liga und gewannen gleich gegen vier der Top-fünf-Mannschaften. „Das zeigt, dass wir eine gute Qualität im Kader haben, diese aber auch immer wieder abrufen müssen“, so Schwan. Die Mannschaft entwickelte sich weiter und wurde auch ein Stück weit flexibler im System. Zudem kam sie nach Rückschlägen immer wieder zurück und zeigte oft eine schnelle Reaktion.