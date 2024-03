Der KFC Uerdingen spielt gegen Union Ein Ex-Bundesligist gastiert in Nettetal

„Wir freuen uns auf ein Highlight-Spiel unter Flutlicht vor hoffentlich ganz vielen Zuschauern. Wir treffen auf eine top besetzte Uerdinger Mannschaft, die gerade einen tollen Lauf hat und als Aufstiegsanwärter wieder voll in der Spur ist. Wir sind zwar klarer Außenseiter in diesem Duell und haben großen Respekt, aber sind auch gut drauf und wollen den Gegner zu Hause maximal ärgern. Mit zwei Siegen in Folge haben wir gegen den KFC nichts zu verlieren“, sagt Trainer Andreas Schwan, der den Trainingsrhythmus für dieses Match in dieser Woche angepasst hat. Nach einer regenerativen Trainingseinheit am Montag und dem Abschlusstraining am Dienstag ist der Mittwoch frei, um mit vollen Kräften in das Topspiel gegen Uerdingen zu gehen.