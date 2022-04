Abstiegsrunde in der Oberliga : Diese Kuriositäten bringt der Spielplan mit sich

Ahmetilhan Yavuz (l.) ist 19 Jahre alt und spielt seine erste Saison im Seniorenbereich, dennoch ist er für Union Nettetal schon ein wichtiger Spieler. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Die Abstiegsrunde in der Oberliga sorgt für einige Besonderheiten im Spielplan. So trägt Union Nettetal zum Saisonabschluss beispielsweise fünf Heimspiele in Folge aus. Am Sonntag geht es zum abstiegsbedrohten SC Düsseldorf-West.

Besser hätte für den SC Union Nettetal der Start in die Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein nicht laufen können. Mit 4:0 besiegte die Schwan-Elf im Heimspiel den SC Velbert. Ein Matchwinner war der erst 19-jährige Ahmetilhan Yavuz, der sich aktuell in seinem ersten Seniorenjahr befindet. Der Offensivspieler holte beim 1:0 durch Leonard Lekaj den Foulelfmeter heraus und erzielte noch vor der Pause einen Doppelpack. Peer Winkens rundete den mehr als gelungenen Auftritt der Nettetaler im zweiten Durchgang mit seinem Tor ab.

Staffelleiter Clemens Lüning schien es gut mit den Nettetalern zu meinen, als er diese mit einem Heimspiel zum Start in den zweiten Saisonabschnitt versah. Generell hat der Spielplan einige Kuriositäten zu bieten: Bereits am kommenden Sonntag steht für den SCU nämlich das Duell beim SC Düsseldorf-West an. Beide Mannschaften duellierten sich erst vor wenigen Wochen. Mit 1:4 hatten die Nettetaler zum Start nach der Winterpause allerdings das Nachsehen.

INFO Drei Partien auswärts, dann fünf Heimspiele Das Restprogramm des SC Union Nettetal in der Abstiegsrunde: 10.04 SC Düsseldorf-West (A) 16.04 Cronenberger SC (H) 24.04 Teutonia St. Tönis (A) 30.04 1. FC MG (A) 08.05 SF Niederwenigern (A) 15.05 FC Kray (H) 22.05 FSV Duisburg (H) 29.05 TV Dinslaken-Hiesf. (H) 06.06 TuRU DÜsseldorf (H) 12.06 Spvgg. Sterkrade-N. (H)

„Wir haben das Spiel gegen West noch relativ präsent im Kopf. Es gab nach der frühen Führung einige Dinge, die wir nicht gut gemacht haben und wo wir uns für Sonntag etwas anderes vorgenommen haben“, sagt Trainer Andreas Schwan, der allerdings nicht zu viel verraten wollte. Doppelt traf im Februar übrigens Ex-Profi Martin Wagner, der sich auch am vergangenen Sonntag beim 2:2-Unentschieden beim TV Jahn-Hiesfeld ebenfalls zweifach in die Torschützenliste eintragen konnte. Der Kader der Landeshauptstädter hat für die Spielklasse auf dem Papier eine überdurchschnittliche Qualität. Zu nennen ist hier beispielsweise Maciej Zieba, der genau wie Wagner bereits in der dritten Liga gespielt hat. Um so verwunderlicher ist die Tatsache, dass die Mannschaft mit 21 Punkten derzeit auf einem Abstiegsplatz steht. Nettetal hat mit 29 Punkten acht Punkte mehr auf dem Konto und kann mit einem Sieg den Abstand ausbauen. „Der SC West ist eine starke Mannschaft, die aufgrund ihrer enormen Erfahrung immer wieder durch individuelle Qualität besticht“, weiß Schwan allerdings um die schwierige Aufgabe.