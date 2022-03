1. FC Mönchengladbach : Gegen die schlechten Erinnerungen an Ratingen

Im Hinspiel der Vorsaison war der 1. FC Mönchengladbach beim 2:11 chancenlos gegen Ratingen. Zumindest gab es am vergangenen Wochenende wieder ein Erfolgserlebnis beim Remis gegen TuRu Düsseldorf. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Oberliga In der Vorsaison gab es für den 1. FC Mönchengladbach gegen Ratingen eine desaströse 2:11-Niederlage. Am vergangenen Wochenende zeigte sich der 1. FC aber beim 2:2 gegen TuRu Düsseldorf verbessert. Hohe Niederlagen gab es zuletzt aber auch.

Der 1. FC Mönchengladbach gegen Ratingen 04/19 – da war doch was?! Das Duell beider Teams gab es zwar in der Vergangenheit schon öfters, meistens waren diese Spiele ausgeglichen. Doch was in der vergangenen Saison am 18. Oktober 2020 passierte, dürfte den Westendern noch in äußert schlechter Erinnerung geblieben sein: Mit 2:11 kassierte die Mannschaft vom damaligen Trainer Stefan Laucke in 50-minütiger Unterzahl die bislang höchste Niederlage in der Oberliga-Niederrhein.

Doch aus dem damaligen Spiel sind mit Hannes Lingel, Niclas Hoppe, Metin Türkay und Kaies Alaisame lediglich noch vier Spieler derzeit im Kader des 1. FC. Kapitän Marcel Lüft hatte das Debakel verletzungsbedingt verpasst.

Info Letztes Heimspiel des 1. FC in der „Einfachrunde“ Am Samstag bestreitet der 1. FC mönchengladbach sein letzten Heimspiel in der „Einfachrunde“ der Oberliga. Eine Woche später steht noch das Auswärtsspiel am 27. März beim FC Monheim an. Im Anschluss teilt sich die Oberliga in eine Ab- und Aufstiegsrunde. Dann spielen die Mannschaften bis Juni nur noch aus Teams, die der jeweiligen Runde angehören.

Trotz der prekären Tabellensituation, der 1. FC ist aktuell Vorletzter, dürfte sich solch ein Ergebnis wohl am Samstag nicht wiederholen. Zwar verloren die Mönchengladbacher die vergangenen beiden Spiele auf heimischen Boden deutlich – 1:6 gegen ETB SW Essen und 0:7 gegen Teutonia St. Tönis. Mit dem 2:2-Unentschieden bei TuRu Düsseldorf zeigte die Mannschaft am vergangenen Sonntag jedoch eine Reaktion – zumal man in der Landeshauptstadt zunächst mit 0:2 zurücklag und sich trotz vieler Ausfälle am Ende einen verdienten Punkt holte.

Dieses positive Gefühl kann dem Team nun gegen Ratingen helfen. Gästetrainer Martin Hasenpflug nimmt das Spiel trotz des Kantersieges in der Vorsaison zumindest ernst: Er war zuletzt beim Spiel der Mönchengladbach gegen Essen anwesend, um sich ein Bild von den Stärken und Schwächen der Westender zu machen.

Die Ratinger müssen gegen den 1. FC hingegen voll auf Sieg spielen, denn für die Mannschaft geht es noch um die Qualifikation für die Aufstiegsrunde. Am vergangenen Wochenende hatte Ratingen spielfrei, da der 1. FC Monheim coronabedingt nicht antreten konnte. Mit 31 Punkten belegen die Ratingenger derzeit Tabellenplatz neun. Ab Platz elf teilt sich die Liga in Auf- und Abstiegsrunde.

Einer der prominentesten Spieler des Teams ist Moses Lamidi, der einst für Borussia Mönchengladbach in der 1. Bundesliga spielte. Bereits als U19-Akteur kam er in der Saison 2006/07 zu fünf Einsätze in der Bundesliga. Weitere Profistationen waren unter anderem Rot-Weiß Oberhausen, der Karlsruher SC sowie der FSV Frankfurt, für die Lamidi jeweils in der 2. Bundesliga spielte. Seit der Saison 2018/19 ist der mittlerweile 34-Jährige Teil des Ratinger Teams und zählt aufgrund seiner Erfahrung zu Stützen der Mannschaft.

Für Nabil Jaouadi könnte es indes eine Rückkehr an alter Wirkungsstätte werden. Allerdings plagte er sich zuletzt mit einer Fußverletzung herum. Bis zur Saison 2013/14 lief der Mittelfeldspieler im Trikot der U19 des 1. FC Mönchengladbach auf.

Für die Mönchengladbacher ist das Spiel gegen Ratingen das letzte Heimspiel in der sogenannten „Einfachrunde“ der Oberliga. Danach steht nur noch eine Woche später die Auswärtspartie gegen den 1. FC Monheim an. Anschließend bestreitet das Team des 1. FC noch elf Spiele in der sogenannten „Abstiegsrunde“, also nur noch gegen Teams, die ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte rangieren. Ob es gegen diese Mannschaften auf Augenhöhe zum Klassenerhalt reicht, wird sich dann zeigen müssen: Die vergangenen vier Spiele gegen Mannschaften, die derzeit ab Platz elf rangieren, gingen allesamt verloren.