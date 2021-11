Neue Führungskraft beim 1. FC Mönchengladbach : Carina Flemming wird Geschäftsführerin beim 1. FC

Fußball-Oberliga Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin Carina Flemming übernimmt das Amt der Geschäftsführerin beim Oberligisten. Sie folgt auf Eric Joereßen, der aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht.

Die 28-jährige Carina Flemming war selbst aktive Fußballspielerin. In ihrer Jugendzeit spielte sie unter anderem für den Rheydter Spielverein und kam später über die Kreis- und Niederrheinauswahl sogar in die U16-Nationalmannschaft. Von 2007 bis 2012 lief sie in der Regionalliga und 2. Bundesliga für Borussia Mönchengladbach auf. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Carina eine Fußballexpertin gewinnen konnten, die als kompetente Führungskraft unser Team hervorragend ergänzen wird“, heißt es vom 1. FC Mönchengladbach weiter.