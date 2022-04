Trainer des VfB Korschenbroich kommt im Sommer : 1. FC Mönchengladbach holt André Dammer zurück

Noch ist Andre Dammer Trainer des A-Ligisten VfB Korschenbroich. Ab Sommer coacht er den 1. FC Mönchengladbach – voraussichtlich in der Landesliga. Foto: Fupa

Fußball-Oberliga Das Oberliga-Schlusslicht 1. FC Mönchengladbach hat Coach Amin Fadel nach nur sieben Spielen vor die Tür gesetzt und Rudolfo Torrens als Interimstrainer installiert. Nun wurde ein Nachfolger für den Sommer gefunden: André Dammer kehrt zurück an alte Wirkungsstätte und wird den Neustart in der kommenden Saison angehen.

„Der VfB Korschenbroich ist mein Heimatverein, nach sechs Jahren als Trainer habe ich aber das Gefühl, dass eine Veränderung beiden Seiten gut täte“, hatte André Dammer vor knapp vier Wochen gesagt. Bei Dammer ist nun klar, wie es am Sommer weitergehen wird.

Der Coach übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim 1. FC Mönchengladbach. Dort war er vor seinem langjährigen Engagement in Korschenbroich, wo er unter teils widrigen Umständen in der Kreisliga A stets die Klasse halten konnte, bereits als Trainer der A- und B-Junioren aktiv. „Daher kennen wir André ja auch, und zudem ist es so, dass er in Korschenbroich eine sehr ordentliche Arbeit abgeliefert hat. Deshalb ist das für uns eine sehr gute Personalie", erklärt Siggi Finken, Sportlicher Leiter beim 1. FC Mönchengladbach.

Auch André Dammer, der in seiner nun letzten Saison beim VfB mit dem Team noch um den Klassenerhalt kämpft, freut sich auf die neue Aufgabe im Sommer. „Ich hatte beim FC sechs gute Jahre als Jugendtrainer und habe mich dann nach den Gesprächen mit Siggi Finken und Christian Oh entschlossen, diese Aufgabe anzugehen. Ich hatte auch ein anderes, vernünftiges Angebot aus der Bezirksliga, was absolut in Ordnung war. Die Entscheidung habe ich so getroffen, weil mir bei vielem, was ich mir hier auf die Fahne schreiben möchte, zugestimmt wurde.“

Dabei soll es auch um das Bild gehen, dass der 1. FC zuletzt in der Öffentlichkeit abgegeben hat: „An erster Stelle, und das liegt mir sehr am Herzen, muss stehen, dass der Verein wieder eine andere Außendarstellung bekommen muss, dass hier vieles wieder geradegerückt wird“, betont Dammer. Zuletzt hatte der Oberligist, der als Tabellenschlusslicht mit großer Wahrscheinlichkeit den Gang in die Landesliga antreten wird, unter anderem aufgrund seiner überraschenden Entscheidungen auf der Trainerposition für Aufsehen gesorgt.

So wurde unter anderem Stephan Houben in der Winterpause entlassen und durch den B2-Trainer Amin Fadel ersetzt, ehe dieser nach nur sieben Spielen in der vergangenen Woche seinen Platz ebenfalls räumen musste. Bis zum Sommer wird Rudolfo Torrens das Team interimsweise leiten.

Lesen Sie auch Amin Fadel musste beim Oberligisten gehen : Warum der 1. FC erneut den Trainer wechselte

André Dammer möchte beim 1. FC Mönchengladbach den Neuanfang in der Landesliga mitgestalten und wird daher auch bereits jetzt in die Kaderplanung integriert. „Ich habe zum Beispiel noch gute Kontakte zu meinem damaligen 98er-Jahrgang. Aber das muss mit unseren finanziellen Möglichkeiten natürlich auch immer machbar sein. Wir müssen sehen, was so darstellbar ist. Ich wäre in der Landesliga erst einmal zufrieden, wenn wir die Klasse halten, zumal uns ja auch Spieler verlassen werden. Aber es hat natürlich absolut Charme, wenn wir hier mit jungen Gladbacher Spielern arbeiten. Das mache ich sehr gerne“, sagt Dammer.